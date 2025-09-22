美媒：特朗普將於本周簽署行政令　批准中美TikTok協議框架

《華爾街日報》周一（21日）引述白宮消息報道，美國總統特朗普（Donald Trump）將在本周簽署行政令，批准中美就TikTok達成的初步協議。



一位匿名白宮官員表示，特朗普將在本周晚些時候聲明，中美就TikTok達成的框架性協議符合2024年通過的一項法律要求，即TikTok須出售其美國業務，否則將無法繼續在美國運營。

該官員亦證實傳媒早前報道的協議細節，即TikTok美國業務將由一個新成立的實體負責運營，私募股權公司銀湖資本（Silver Lake）和甲骨文等新投資者組成的財團將持有該實體約半數股權，交易公司海納國際（Susquehanna International）等現有投資者將持有約30%股權，TikTok母公司字節跳動的持股比例將降至20%以下。

這張攝於2025年9月11日的設計圖片中，可以看到青少年們TikTok標誌前，拿着智慧手機。（Reuters）

報道還引述官員及其他消息人士稱，字節跳動將複製其內容推薦演算法，租給新成立的美國實體使用，後者將在甲骨文和美國政府的監督下，為美國消費者重建演算法。甲骨文公司將繼續保護美國用戶數據，確保中方無法獲取。

路透社早前報道則指，協議要求所有美國用戶數據必須儲存於甲骨文運營的美國雲端運算基礎設施，並規定TikTok演算法在美國境內安全運作，字節跳動將從七名董事會成員中選任一人，其餘六席由美國人擔任。