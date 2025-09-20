白宮發言人：TikTok董事局7名成員會有6名美國人　美方控制演算法

白宮新聞秘書萊維特（Karoline Leavitt）9月20日表示，根據本週達成的一項協議，TikTok將脫離字節跳動的掌控，其美國業務將由美國人擁有多數股權和控制權。萊維特向霍士新聞（Fox News）表示，TikTok 的七個董事會席位中將有六個由美國人出任，美方將控制該應用程式的演算法。她指出，最終協議將在未來數日簽署。



綜合美媒報道，9月14日，美國財長貝森特（Scott Bessent）與國務院副總理何立峰在馬德里舉行會談，就字節跳動剝離其美國TikTok業務達成框架協議。

該框架的細節暫時尚未對外發布，惟美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）已將TikTok「不賣就禁」的最後期限延長至12月16日。

2025年6月3日，美國華盛頓，白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）舉行記者會。（Reuters）

萊維特表示：「所有細節都已達成一致，現在我們只需要簽署協議，我預計這將在未來數日內完成。」

知情人士透露，根據TikTok的協議，TikTok母公司字節跳動的持股比例將不超過20%，新投資者包括甲骨文公司（Oracle）、安德里森·霍羅維茲基金（Andreessen Horowitz）和銀湖私募基金（Silver Lake）。

萊維特指：「數據和私隱將由美國最偉大的科技公司之一甲骨文管理，而演算法亦將由美國控制。」

2025年9月9日，美國華盛頓特區，白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）在記者會上發表講話。（Reuters）

特朗普過去曾多次批評TikTok，但後來改變了對這款應用程式的看法，認為它幫助他在2024年的總統大選中贏得年輕選民的支持。