中美TikTok協議｜美媒：華府或從交易進帳數十億美元

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）宣布與中國達成TikTok交易協議後，有傳媒估計，華府可以透過今次交易由投資者身上獲得數十億美元費用。



《華爾街日報》9月19日報道，特朗普與中國國家主席習近平通話，就TikTok交易達成初步框架協議後，TikTok協議的投資者將需要向華府支付費用，作為對方與中國談判協議的回報。

白宮早前亦登陸TikTok，冀利用其超過1.5億美國用戶的優勢，宣傳總統特朗普。(TikTok)

目前協議相關的談判持續，因此未知款項及結構細節，但消息人士費用料達數十億美元。而特朗普政府日前同意成為英特爾（Intel）最大股東後，向英偉達（Nvidia，又譯輝達）出口中國的晶片抽取15%銷售額，換取華府的出口許可。

2025年4月30日，美國總統特朗普在白宮聆聽英偉達（Nvidia）CEO黃仁勳（右）演講。（Getty Images）

特朗普19日在白宮表示，有關協議內容仍未完成談判，但強調聯邦政府會有所進帳，指協議規模及華府所付出的金錢和努力值得獲補償。他前一日曾稱美國將可以因為促成協議而獲得巨額費用，因此他不想浪費機會。

報道提到，投資銀行家通常為一般協議作顧問時，都會獲得交易額不足1%的費用，如果規模越大，有關百分比則會減少。而視乎協議的最終結果，TikTok在美國的營運或值數以十億計美元，因此華府獲數十億美元的費用將是前所未見。