馬克龍宣布法國承認巴勒斯坦國　白宮強調特朗普反對

由法國和沙特阿拉伯在聯合國聯合主持、關於巴勒斯坦議題的高級別國際會議9月22日登場，內容為和平解決巴勒斯坦問題和落實「兩國方案」。會議舉行期間，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）宣布法國承認巴勒斯坦國。前一天，英國、加拿大、澳洲、葡萄牙已分別宣布承認巴勒斯坦國，馬耳他也已於22日宣布承認巴勒斯坦國。



美國白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）稱，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普） 已明確反對承認巴勒斯坦國，認為無助於確保人質獲釋，亦不能結束以巴衝突，只是對哈馬斯的獎勵，盟友的此項決定只是空談，又指特朗普料在聯大會議講話中闡述此問題。



圖為2025年9月22日，聯合國舉行關於巴勒斯坦議題的高級別國際會議，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）與巴勒斯坦常駐聯合國代表曼蘇爾（Riyad Mansour）擁抱。（Reuters）

馬耳他已宣布承認巴勒斯坦國 比利時及盧森堡等料跟進

馬克龍在會議開始時稱，必須竭盡全力維護「兩國方案」的可能性，讓以色列和巴勒斯坦和平安全地共處。然後他宣布，「法國承認巴勒斯坦國」,現場傳起熱烈掌聲。

路透社報道，安道爾、比利時、盧森堡和聖馬力諾（San Marino）也預計將於22日，即聯合國大會召開前承認巴勒斯坦國。馬耳他於同日稍早時候，已宣布了這一消息。

圖為2025年9月22日，聯合國舉行關於巴勒斯坦議題的高級別國際會議。（Reuters）

美國和以色列抵制了當日的會議。以色列駐聯合國大使Danny Danon表示，以色列將在總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）自美國返回以色列後，討論如何應對各國承認巴勒斯坦，又稱問題應在未來由以色列和巴勒斯坦雙方協商解決。

代表巴勒斯坦的代表團​​在聯合國擁有觀察員地位，但沒有投票權。無論有多少國家承認巴勒斯坦獨立，巴勒斯坦要獲得聯合國正式成員資格，必須要得到安理會的批准，而美國在安理會擁有否決權。