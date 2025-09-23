美媒：特朗普聯大期間晤阿拉伯領袖　料提美版加沙戰後管理計劃

據美國和阿拉伯官員透露，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）將向阿拉伯和回教國家領導人提出加沙地帶和平與戰後治理的方案。



美國新聞網站Axios引述兩名美國官員和兩名阿拉伯官員報道，特朗普預計周二（9月23日）在紐約聯合國大會期間會見一些阿拉伯和回教國家領導人，討論結束加沙戰爭的方法，屆時將呈出這份提案。

這將是特朗普迄今為止為結束加沙戰爭而提出的最具體方案。當天與會者包括沙特阿拉伯、阿聯酋國、卡塔爾、埃及、約旦、土耳其、印尼和巴基斯坦的領導人和高級官員。

圖為2019年9月25日，美國總統特朗普（Donald Trump）在紐約的聯合國大會期間舉行記者會。（Reuters）

報道稱，除了釋放人質和結束戰爭外，特朗普預計也會討論以色列從加沙撤軍及加沙戰後治理原則，且不涉及哈馬斯（Hamas）參與。美國同時希望阿拉伯和回教國家同意向加沙派遣軍事力量，保障以色列撤軍，並為戰後過渡期及地區重建，爭取阿拉伯和回教資金支持。

一名美國官員說，周二的會議意義重大。「我們對結束戰爭的框架已有相當清晰的構想，希望提出我們認為唯一可行的前進路徑，並尋求地區支持以確保其成功。」

一名阿拉伯官員說：「我們理解特朗普希望聽取我們對美國結束戰爭計劃的反饋與支持，然後推動計劃實施。」

阿拉伯和美國官員都強調，這是美國主導的方案，而不是特朗普政府單純轉達以色列方面的計劃。

圖為2025年7月7日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）舉行雙邊晚宴，美國國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）和美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）等出席。（Reuters）

以色列官員則透露，總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）已知曉方案大綱，但也清楚其中部分內容會令以政府難以接受，尤其是涉及巴勒斯坦民族權力機構未來在加沙的參與權限。

內塔尼亞胡下周一（29日）將第四次到訪白宮，與特朗普會晤，加沙問題將成為議程核心。

本文獲《聯合早報》授權轉載

