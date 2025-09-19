傳貝理雅構思「加沙戰後方案」　獲特朗普授權爭取國際支持

以色列媒體報道，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）已授權英國前首相貝理雅（Tony Blair，又譯布雷爾或布萊爾），爭取地區和國際利益攸關方對一項加沙戰後治理方案的支持。根據貝理雅的設想，戰後加沙將先由一個過渡機構管理，直至巴勒斯坦民族權力機構能夠接手。



《以色列時報》周四（9月18日）引述知情者報道，貝理雅在以哈衝突爆發初期就着手制定加沙戰後計劃。根據《以時》看到的提案文件，在戰後過渡期間，加沙將由「加沙國際過渡權力機構」（Gaza International Transitional Authority，簡稱GITA）與一系列下屬機構治理。巴勒斯坦民族權力機構對GITA的參與主要限於協調事務，期間它必須進行重大改革，以便「最終一統所有巴勒斯坦領土」。

圖為2025年9月14日，以軍轟炸加沙城一幢安置平民的住宅樓。（Reuters）

貝理雅參與制定加沙戰後計劃雖非秘密，但這是提案細節首次曝光。此前有報道稱，貝理雅打算把巴勒斯坦人逐出加沙，但提案文件沒有相關內容，甚至還設想成立一個「產權保護單位」，以確保自願離開的加沙居民不會失去返回家園或保留財產的權利。

一名參與提案討論的知情者說：「我們沒有把加沙人口移出加沙的計劃。加沙屬於加沙人。」

圖為2025年9月8日，加沙城。隨着以色列軍隊在加沙城周邊地區軍事行動升級，許多巴勒斯坦人在加沙城的營地避難。（Reuters）

據報道，特朗普支持貝理雅的提案，並要他讓沙特阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）參與進來。不過，以色列早前空襲卡塔爾境內哈馬斯高層，凸顯了貝理雅在爭取包括以色列在內等各方支持的挑戰。

以色列對加沙北部加沙城的地面攻勢周四進入第三天，當地居民說，以軍坦克已推進到通往市中心的拉德萬（Sheikh Radwan）與泰勒哈瓦（Tel Al-Hawa）街區。

在這同時，加沙各地的互聯網與電話服務中斷，可能是地面攻勢即將升級的跡象。當天有更多平民離開加沙城，前往南部避難。

2025年9月9日，加沙城。部分巴勒斯坦人因以色列疏散令而開始撤離。（Reuters）

世界衛生組織總幹事譚德塞周四（9月18日）警告，以色列在加沙北部的地面攻勢，使本已不堪重負的醫院瀕臨崩潰。「我們呼籲立即結束這種不人道的狀況。我們呼籲停火。」

聯合國安理會定於周四就一項決議進行表決。決議草案呼籲開放人道援助通道，同時立即在加沙無條件且永久實現各方均須遵守的停火，並無條件釋放所有人質。

本文獲《聯合早報》授權轉載

