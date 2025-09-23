白宮：TikTok演算法將複製至美國並重建　甲骨文提供保障

中美兩國就TikTok達成初步協議後，白宮官員9月22日表示，根據協議，TikTok的內容推薦演算法將會被複製及為美國消費者重建。



英國廣播公司（BBC）報道，該名白宮官員稱，甲骨文公司（Oracle）將為TikTok在美國的內容推薦演算法提供保護，並由包括美國投資者在內的新聯營公司營運，以確保符合出售TikTok的規定。

圖為路透社在1月19日設計圖片，其中顯示一個形似特朗普外貌的模型出現在TikTok標誌下。（Reuters）

該名官員形容，協議對美國公民及當地TikTok用戶的勝利。而總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）將在本週較後時間簽署行政命令，批准中美就TikTok達成的初步協議。目前未知中國政府是否已經批准有關協議，或是開始為此採取監管措施，但白宮似乎有信心認為尉取得北京方面的認可。

一位匿名白宮官員表示，特朗普簽署的聲明會列出中美就TikTok達成的框架性協議符合2024年通過的一項法律要求，即TikTok須出售其美國業務，否則將無法繼續在美國運營。

該官員亦證實傳媒早前報道的協議細節，即TikTok美國業務將由一個新成立的實體負責運營，私募股權公司銀湖資本（Silver Lake）和甲骨文等新投資者組成的財團將持有該實體約半數股權，交易公司海納國際（Susquehanna International）等現有投資者將持有約30%股權，TikTok母公司字節跳動的持股比例將降至20%以下。

這張攝於2025年9月11日的設計圖片中，可以看到青少年們TikTok標誌前，拿着智慧手機。（Reuters）

路透社早前報道則指，協議要求所有美國用戶數據必須儲存於甲骨文運營的美國雲端運算基礎設施，並規定TikTok演算法在美國境內安全運作，字節跳動將從七名董事會成員中選任一人，其餘六席由美國人擔任。