美國會代表團長：美中軍方或存誤判風險　倡更多對話

美國眾議院跨黨派訪華代表團團長、軍事委員會民主黨領袖史密斯（Adam Smith）日前在北京會見中國政要，他9月23日在美國駐華大使館面見傳媒總結行程，預警美中兩國軍方可能存在誤判風險，而中國需與其他全球大國就軍事問題展開更多對話，實現去衝突化。



綜合外媒報道，史密斯今次行程在京分別會晤中國國務院總理李強、副總理何立峰以及國防部長董軍，他強調美方「看到美中艦機靠得太近」，而人工智能、無人機、網絡和太空等創新技術，迅速發展，兩國軍隊有出現誤判的風險。

今次是時隔六年來再有美國國會代表團訪問中國，新華社周一報道引述會晤代表團的董軍指，希望各位議員排除干擾制約因素，採取具建設性的務實舉措，為改善兩軍關係、促進中美相向而行貢獻積極力量。

2025年9月22日，中國國防部長董軍與美國眾議員史密斯及其他國會代表團成員交談。（Reuters）

他還強調中國軍隊願與美軍構建平等尊重、和平共處、穩定正向的兩軍關係，同時將堅決捍衛國家主權、安全、發展利益。雙方應暢通軍事溝通交流渠道，以實際行動推動兩國兩軍關係穩定、健康、可持續發展。