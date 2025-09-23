中美緊張無阻外國人來華興致　數據揭來訪北京遊客不跌反升

隨着美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）重返白宮後，關稅戰為本就惡化的中美關係再添陰霾。西方輿論認為，中國經歷數載疫情封鎖，對外關係緊張，在內經濟不振。然而數據顯示，縱使在此輿論背景下，外國旅客對中國仍是興趣盎然。



作為中國首都，北京在2008年通過奧運會向世界打響名頭，更是外國客來華的門戶，加之北京市文化和旅遊局數據精確記錄訪京遊客國籍，通過比對入境外籍遊客數量，可大致了解世界各國民眾對遊歷中國之興趣。



香港01通過整理數據，對比疫情前的2019年前半年與今年前半年，來自世界上主要國家的外國遊客訪問北京的數據，總體發現今年前半年，訪京的外國遊客人數較六年前同期上升。

而在訪京的外國遊客群組中，主要來自亞洲與歐洲的遊客人數以及佔比增長顯著，半年總計人數，分別由約54萬人與約47萬人，增長到約93萬人與約67萬人，增長率分別約為75%與42%。

五大洲之中僅美洲訪客下跌

來自大洋洲與非洲的訪京遊客，儘管人數不如亞洲與歐洲，但今年前半年總計數量，分別約有10萬人與6萬人，較2019年的約8萬人與約3萬人更多，增長率分別約是21%與85%。

根據圖表，訪問北京的外國遊客中，來自美洲的遊客數量，是五個大洲中唯一呈下降趨勢的洲份，從約41萬人下降到約29萬人，降幅高達約30%。

2025年8月28日，中國北京，圖為外國遊客來北京參觀知名景點長城並合影。（Getty）

儘管來自美洲的遊客數量減少，但來自除美洲外的各個大洲國家的外國遊客人數卻增長強勁，中國與世界的聯繫並未降低，反而有提振的趨勢。

亞歐遊客人數增 越南增長逾8倍俄羅斯近4倍

今年前半年的訪京遊客中，來自亞洲與歐洲的遊客無疑是「主力軍」，其中馬來西亞遊客最多，約為13萬人，較六年前增加254個百分點；越南遊客人數總計約7萬人，雖然名列亞洲訪京人數的第七，但人數卻較2019年增長約801個百分點。

來自韓國與日本的訪京遊客人數則分別名列第二和第五，其中日本遊客人數約9萬人，較2019年減少約24%，韓國則較之前增長約2%，有約12萬人訪京。

在歐洲，來自俄羅斯的遊客一躍成為今年前半年訪京人數最多的外國遊客群組，不僅人數來到21萬，較2019年多約17萬人，升幅達393個百分點，成為歐洲第一，更遠超馬來西亞，還力壓美國。

訪京美國遊客人數降 西方13國中降幅最大

根據統計數據，一共分別單獨列出來自25個不同國家訪問北京遊客人數，相較六年前，17個國家的訪京遊客人數上升，8個國家的訪京遊客人數下降，包括美國、日本、德國、英國、法國、印度、瑞士與瑞典。

圖為2019年上半年舆2025年上半年訪京的主要外国遊客人数變化（表一）

圖為2019年上半年舆2025年上半年訪京的主要外国遊客人数變化（續表一）

在25個國家中，其中13個國家可劃歸為傳統上為美國盟友的西方陣營，但仍有來自6國的訪京遊客人數增加，包括加拿大、澳洲、新西蘭、意大利、西班牙、韓國。美國則是西方世界中，唯一一個訪京人數降幅最大的國家，達46.8個百分點，今年前半年約17萬人訪京，較2019年少約15萬人。