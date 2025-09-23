丹麥機場現無人機　首相稱不排除與俄羅斯有關　克宮否認：無根據

當地時間9月22日，丹麥哥本哈根機場附近發現不明無人機，導致機場一度關閉。據路透社報道，丹麥首相弗雷澤里克森（Mette Frederiksen）23日聲稱，不能排除事件「與俄羅斯有關」的可能。她稱這是對丹麥基礎設施「最嚴重的攻擊」，並試圖將其與先前歐洲機場遭遇網絡攻擊、俄飛行器被指「侵犯北約國家領空」等事件聯繫起來。



烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）也將事件歸咎於俄羅斯，指責俄羅斯「侵犯丹麥領空」，但丹麥警方23日表示，他們尚無法確定無人機的來源和嫌疑人的身份。俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫則否認了相關指控，他表示，這些指控毫無根據，一個採取嚴肅、負責任立場的政府不應該提出這種指控。

2025年9月22日，丹麥哥本哈根機場附近出現無人機，警方在現場一帶戒備（Ritzau Scanpix/Steven Knap via REUTERS）

「無人機可能來自專業操作者」

丹麥警方稱，當地時間22日晚間，有人發現兩到三架大型無人機在哥本哈根機場附近飛行，導致機場關閉約4個小時。一名丹麥政府發言人表示，哥本哈根機場暫停運營後，31個航班改降其他機場，造成連鎖反應，大約100個航班延誤或被取消，約2萬名乘客受到影響。

丹麥警察總警司耶斯佩森（Jens Jespersen）23日透露，這些無人機來自不同方向，期間不斷開關燈光，最終在數小時後離開。

丹麥哥本哈根機場。（X@cphairports）

丹麥警方正在調查無人機的具體來源，耶斯佩森說：「我們得出的結論是，這些無人機可能來自一名專業操作者，這是一個具備能力、意願和手段以這種方式炫技的行為者。」

事件發生後，烏克蘭總統澤連斯基在社交媒體上發文指責俄羅斯，他聲稱俄羅斯是「侵犯哥本哈根領空的幕後黑手」。對於澤連斯基的言論，耶斯佩森回應說：「我對此無法發表任何意見。這不是因為我不想說，而是因為我根本不知道。」

不過，丹麥首相弗雷澤里克森聲稱：「我不能排除是俄羅斯。我們在波蘭上空看到了不應該出現在那裏的無人機，我們看到了羅馬尼亞的活動，我們看到了侵犯愛沙尼亞領空的行為。周末，我們看到歐洲機場遭到駭客攻擊。現在丹麥也出現無人機，挪威似乎也出現了無人機。」

弗雷澤里克森稱，這是對丹麥基礎設施「最嚴重的攻擊」，其意圖可能是「擾亂和製造騷亂，看看能做到何種程度並測試底線」。

挪威奧斯陸機場22日也發現無人機，導致機場關閉約3個小時，所有航班改道至最近的其他機場。奧斯陸機場運營商在一份聲明中稱，機場的空域已於當地時間23日凌晨重新開放。耶斯佩森表示，現在談論丹麥和挪威的事件是否存在聯繫還為時過早。

俄羅斯已否認與這兩起事件有關。據俄羅斯塔斯社報道，俄總統新聞秘書佩斯科夫23日表示：「他們總是發表這種毫無根據的指控，這會導致此類聲明不再被重視。也許一個採取嚴肅、負責任立場的政府不應該一次又一次提出這種毫無根據的指控。」

圖為2024年7月18日，丹麥首相弗雷德里克森（MetteFrederiksen）在英國牛津出席歐洲政治共同體會議。（Reuters）

俄方否認北約指控

上周，歐洲多家機場還曾遭到網絡攻擊，導致大批航班延誤。當地時間9月20日，一家登記系統提供商遭到網絡攻擊，導致倫敦希思羅機場、柏林機場和布魯塞爾機場出現混亂，愛爾蘭都柏林機場和科克機場也受到輕微影響。

機場方面表示，問題集中在柯林斯航空航天公司提供的MUSE軟件上，該公司為全球多家航空公司提供登機系統服務。柯林斯航空航天公司的母公司雷神技術公司表示，它知道部分機場的軟件遭到了「與網絡有關的干擾」，但沒有提供關於誰可能是網絡攻擊幕後黑手的訊息。

近期，北約國家頻頻指責俄羅斯飛行器「侵犯領空」，導致北約與俄羅斯關係緊張。

當地時間9月10日，波蘭宣佈擊落「侵入」該國領空的俄羅斯無人機，波蘭總理圖斯克稱這是「史無前例的挑釁」。美國有線電視新聞網（CNN）稱，這標誌着自2022年俄烏衝突以來，北約成員國首次在其領空直接與俄羅斯資產交戰，以及俄烏衝突的顯著升級。

俄羅斯否認了波蘭的指控，俄國防部10日回應稱，在空襲烏克蘭期間，俄軍沒有計劃攻擊波蘭境內目標，俄方願意就這一問題與波蘭國防部磋商。

當地時間9月13日，羅馬尼亞國防部稱，俄羅斯軍隊襲擊烏克蘭邊境附近的基礎設施期間，一架無人機闖入羅馬尼亞領空。羅馬尼亞緊急出動軍機，持續追蹤這架無人機。羅馬尼亞國防部長莫什泰亞努稱，已知訊息表明，無人機最後離開了羅馬尼亞領空，進入烏克蘭境內。

2025年9月5日，俄羅斯總統普京（Valdimir Putin）在俄羅斯海參崴市（俄稱符拉迪沃斯托克，Vladivostok）舉行的第十屆東方經濟論壇全體會議上發表演說。（Reuters）

俄羅斯駐羅馬尼亞大使利帕耶夫14日否認指控，他表示，羅馬尼亞方面沒有給出令人信服的證據。

當地時間9月19日，愛沙尼亞外交部發布消息稱，3架俄羅斯米格-31戰鬥機「未經許可進入愛沙尼亞領空」，停留長達12分鐘後才離開。愛沙尼亞外交部長馬爾古斯·查赫克納稱，這是「嚴重且不可接受的挑釁」，愛沙尼亞將要求盟友提供更多防空系統。

對此，俄羅斯國防部9月20日發表聲明稱，俄軍3架俄羅斯米格-31戰鬥機於9月19日按計劃從卡累利阿轉場至加里寧格勒州某機場，此次飛行嚴格遵守《國際空域使用規則》，未侵犯其他國家領空，客觀監控設備已對此予以證實。

北約已於當地時間23日舉行會議，討論「俄羅斯戰鬥機侵入愛沙尼亞領空」的問題。據英國《衛報》報道，北約在一份措辭嚴厲的聲明中譴責俄羅斯，稱將會「使用一切必要的軍事和非軍事工具來保衛邊界，並威懾來自各方的威脅」。

北約秘書長呂特在新聞發布會上稱，北約對集體防禦的共同承諾是「不可動搖的」，「我們隨時準備並願意保衛盟國的每一寸領土」。呂特表示，他已經與丹麥首相弗雷澤里克森進行過交流，丹麥政府正在評估哥本哈根機場附近出現無人機的事件，但現在還不能下結論。

對於波蘭等北約國家的指控，俄總統新聞秘書佩斯科夫23日重申：「我們採取的是非常負責任的立場。你們也了解我們軍方的聲明，在執行所有飛行任務時，我們的飛機都遵循國際規則，絕不越界。任何對俄羅斯軍機『侵犯邊界』的指控，迄今為止都沒有得到可靠的數據或令人信服的證據支持。」

本文獲觀察者網授權轉載

