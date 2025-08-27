美國被指在格陵蘭展開秘密行動　丹麥召見美臨時代辦：不可接受

丹麥外交部長拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）說，任何試圖干涉丹麥內部事務的行為都是「不可接受的」，他已指示外交部召見美國駐丹麥使館臨時代辦，要求美方就在格陵蘭島從事秘密活動作出解釋。



新華社引述丹麥廣播公司的報道說，至少三名與美國總統特朗普及白宮高層關系密切的美國人近期多次往返美國和格陵蘭島，試圖通過建立私人網絡、滲透當地社會、加強信息收集等方式，推動格陵蘭島與丹麥保持距離、加強對美國的依附。

格陵蘭島總理埃格德（Mute Egede）3月5日表示，格陵蘭人既不想成為丹麥人，也不想成為美國人。（Reuters）

拉斯穆森星期三（8月27日）在接受媒體采訪時說，「完全了解」外國勢力對丹麥與格陵蘭島的關系感興趣，因此丹麥政府對上述行動不感到驚訝。他同時強調，任何試圖幹涉丹麥內部事務的行為都是「不可接受的」。

同一天，美國駐丹麥使館回應稱，美國政府「尊重格陵蘭島人民自主決定未來的權利」，個別美國公民的行為「不受美國政府控制」。

圖為2025年4月27日，丹麥首相弗雷澤里克森（Mette Frederiksen）在哥本哈根與格陵蘭新任自治政府總理尼爾森（Jens Frederik Nielsen）會面，並共同會見記者。（REUTERS）

丹麥安全與情報局對媒體指出，一些外部勢力試圖利用現有或由其制造的分歧來挑撥格陵蘭島與丹麥的關係。情報局正與格陵蘭島自治政府密切溝通，評估威脅並研究應對措施。

格陵蘭島位於北美洲東北部，是世界第一大島。該島是丹麥自治領地，有高度自治權，國防和外交事務由丹麥政府掌管。美國目前在格陵蘭島建有軍事基地。特朗普今年上任以來多次揚言要得到格陵蘭島，並聲稱不排除動用武力的可能性。特朗普的要求遭到丹麥及格陵蘭島居民譴責和反對。

本文獲《聯合早報》授權轉載

