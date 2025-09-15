丹麥棄購美國愛國者導彈　改買購歐洲系統　價格及交付時間為關鍵

據英媒12日報道，在因格陵蘭島問題美國與丹麥關係緊張的背景下，美國軍工巨頭在丹麥政府的防空系統採購項目中折戟。報道稱，丹麥政府12日宣布，丹麥計劃以580億丹麥克朗（約合91.1億美元）的價格購買歐洲製造的防空系統，這是該國有史以來最大規模的武器採購項目。



路透社稱，丹麥計劃採購8套中遠程防空系統，包括法國和意大利聯合研製的SAMP-T遠程防空系統，並從挪威、德國或法國提供的產品中採購中程防空系統。丹麥國防部採購辦公室負責人奧爾森表示：「這並不是拒絕『愛國者』導彈，而是在做出最佳選擇。」他表示，更高的價格和更長的交付時間是丹麥不選擇美國導彈的原因。

格陵蘭島（IG@albertdrosphotography）

丹麥國防大臣特勒爾斯·倫·波爾森稱，他並不擔心採購決定會導致與華盛頓進一步摩擦。「我曾多次表示，我們希望加強與美國的聯繫，所以，我不會擔心。」據丹麥國防部稱，丹麥已向美國訂購了 27 架 F-35 戰鬥機，目前已接收 17 架，剩餘的將在未來幾年內交付。

美國「政治」新聞網稱，SAMP-T遠程防空系統與「愛國者」之間的競爭備受關注，丹麥是除法國和意大利外第一個購買SAMP-T遠程防空系統的歐洲國家。美媒稱，這對法國政府而言是一個巨大的勝利，而對美國政府而言則是一個打擊。

本文獲微信公眾號「牛彈琴」授權轉載

