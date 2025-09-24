聯合國大會｜特朗普狠批歐洲對非法移民坐視不理：你們正步向地獄

聯合國大會第80屆會議一般性辯論9月23日（周二）起在紐約舉行，美國總統特朗普（Donald Trump）在致辭時猛烈抨擊歐洲的移民政策。特朗普表示：「歐洲正陷入嚴重的困境。他們遭到世界前所未見的非法外來勢力的入侵，這是不可持續的，而他們卻選擇政治正確，對此無所作為。」特朗普警告：「你們的國家正邁向地獄。」



特朗普在聯合國大會上發言狠批歐洲的移民政策：

據《衛報》報道，特朗普就歐洲各地的移民數字發表長篇大論。

特朗普促請盟友仿效他管治美國的經驗：「我們採取了大膽行動，迅速遏制了失控的移民。一旦我們開始拘留和驅逐所有非法入境者，並將非法移民驅逐出美國，他們就再也不來了。」

特朗普形容歐洲的整體移民率與「全球主義移民議題」（globalist migration agenda）密不可分。

他向那些他認為移民氾濫的國家發出嚴厲而震驚的警告：「是時候結束不設防邊境的失敗實驗。你們必須現在就結束它，你們的國家正步向地獄。」

2025年9月23日，美國紐約，總統特朗普（Donald Trump）出席聯合國大會第80屆會議一般性辯論時發表講話。（Reuters）

特朗普特別提到英國倫敦作為例子，他指當地的市長非常糟糕，而倫敦已變得面目全非。

特朗普強調，如果不立即採取行動，大量移民湧入和移民所帶來的負面能量將導致西歐的滅亡，現時的情況是不可持續的。