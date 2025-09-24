鮑威爾：勞動市場疲弱促使聯儲局減息　短期經濟受通脹及就業夾擊

聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）9月23日（周二）表示，勞動市場疲軟的趨勢蓋過對通脹升溫的憂慮，這促使聯儲局上週決定減息。鮑威爾又指：「我認為目前的政策立場仍然略為克制，但這讓我們能夠更好地應對往後的經濟走勢。」



據全國廣播公司商業頻道（CNBC）報道，鮑威爾在一個公開場合表示，勞動市場的疲弱蓋過對通脹升溫的憂慮，這促使他上週決定減息。

聯邦公開市場委員會（FOMC）今年首次降息之際，有跡象顯示，勞動力市場供需都在減弱，而關稅的短期影響又推高通脹。

鮑威爾就聯儲局決定減息解話：

鮑威爾向商界領袖講話時表示，在這種時候，聯儲局的職責是「平衡我們雙重使命的兩端」，即穩定物價和降低失業率。

鮑威爾指：「短期通脹風險上升，而就業風險則下行，這是一個充滿挑戰的局面，雙向風險代表並沒有無風險的道路。」

鮑威爾形容現時的情況與滯脹（stagflation）相符，即經濟成長放緩，而通脹就高企。雖然當前情況遠不如美國在上世紀70年代和80年代初所經歷的那麼嚴峻，但它仍然為聯儲局帶來政策挑戰。

2025年9月17日，美國華盛頓特區，聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）在聯邦公開市場委員會發布利率政策聲明後舉行的新聞發布會上發表講話。（Reuters）

鮑威爾表示，他對聯儲局當前的政策路徑感到滿意，但他也暗示，如果聯邦公開市場委員會認為有必要採取更寬鬆的政策，聯儲局可能會進一步減息。

鮑威爾總結道：「就業下行風險的增加已經改變了我們實現目標的風險平衡，我認為目前的政策立場仍然較為克制，這使我們能夠更好地應對往後的經濟走勢。」