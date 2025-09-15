特朗普：預計聯儲局本週大幅減息

美國聯儲局舉行議息會議在即，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）9月14日表示，預計聯儲局屆時會大幅減息。



彭博社報道，特朗普一直向聯儲局施壓減息，他14日返回華盛頓時向傳媒稱，認為當局會大幅減息，形容是減息絕佳時機。

美國勞動力市場放緩，再加上頑固的通貨膨脹，以及特朗普的持續施壓，外界普遍估計聯儲局會在17日宣布減息。彭博對經濟師的調查顯示，市場預期降息幅度中位數為25個基點。

2025年7月24日，美國華盛頓，總統特朗普參觀目前正在裝修的美聯儲總部大樓時，與聯儲局主席鮑威爾一起向媒體發表講話。（Reuters）

特朗普近月多次對聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）施壓減息，更多次要求對方下台。而鮑威爾任期將於明年5月屆滿，特朗普正物色繼任人選，目前的繼任熱門分別為國家經濟委員會主任哈塞特（Kevin Hassett）、聯儲局理事沃勒（Christopher Waller）和前理事沃什（Kevin Warsh）。

報道提到，最近數週的經濟報告顯示，美國的勞工市場或陷入放緩，影響消費者開支及增長；同時通脹仍然高於聯儲局定下的2%目標，並可能受到關稅影響進一步推高，因此部分聯儲局官員對過快採取回應持謹慎態度。