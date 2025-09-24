十號風球｜國際太空站飛越樺加沙　NASA太空人拍下壯觀風眼｜有片

【颱風／打風／天文台／HKO／風球／移動路徑／黃雨／紅雨／樺加沙／Ragasa】超強颱風樺加沙靠近廣東沿岸，本港風勢增強，香港天文台9月24日凌晨2時40分改發10號風球（十號颶風信號），為今年第二次。日前國際太空站（ISS）已飛越樺加沙的颱風眼，有美國總署（NASA）的太空人記錄下壯觀震撼的畫面，只見颱風眼與密實環流宛如銀白漩渦。



正在國際太空站執勤的NASA太空人Jonny Kim在社交平台X（舊稱Twitter）上發文，表示用尼康Z9相機拍攝到樺加沙的颱風眼：「格林威治標準時間9月22日凌晨5時17分，從國際太空站上看到的超強颱風樺加沙。」

▼國際太空站飛越樺加沙颱風眼：

香港天文台24日（周三）2時45分發出黃色暴雨警告信號。樺加沙於今日凌晨3時集結在香港之東南約130公里，中心附近最高持續風速每小時195公里。

受風暴潮影響，本港24日沿岸增水可達約2米，預計水位早上約6時後開始上升，並在早上較後時間至下午初時達至最高，普遍可達海圖基準面以上約3.5米至4米，而吐露港水位更可能高達海圖基準面以上4米至5米。