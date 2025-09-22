樺加沙被指為2025「全球最強風暴」　相當於5級颶風

【打風／天文台／HKO／超強颱風／樺加沙／Ragasa／移動路徑／天鴿／山竹】加拿大天氣網絡（The Weather Network）周一（9月22日）表示，目前位於菲律賓馬尼拉（Manila）東北方向的超強颱風樺加沙（Ragasa）在周日達到持續風速270公里/小時的驚人強度，成為2025年迄今地球上的最強風暴。



加拿大天氣網絡專家指出樺加沙的三大增強因素，分別是接近30攝氏度的海面溫度、近乎為零的風切變環境，以及風暴頂部的氣流向外擴散的過程順利，沒有受到干擾，它們共同造就這個最強風球。

2025年最強風暴前5名依次為，樺加沙，颶風艾琳（Erin）、熱帶氣旋埃羅爾（Errol）、熱帶風暴范斯高（Vince）和颱風浣熊（Neoguri）。

美國向來使用薩菲爾—辛普森颶風等級（Saffir-Simpson Scale），按最大持續風速把颶風分成五個級別。5級為最高級別，意味持續風速每小時達252公里或以上。

美國國家颶風中心（NHC）指，5級颶風會引發災難性損害，基本建築物將無一倖免地受到完全破壞，樹木會連根拔起，受吹襲地區在數月內都難以適合居住，而且人們可能面對長時間缺水缺電的困境。

加拿大天氣網絡指，樺加沙、艾琳、埃羅爾都有5級，范斯高和浣熊則有4級。

「颱風」與「颶風」的分別

根據美國太空總署定義，大西洋和東太平洋上空的風暴通常被稱為「颶風」，在西太平洋的風暴通常被稱為「颱風」，而在印度洋和澳洲附近的風暴簡稱為「氣旋」。而據香港天文台說法，熱帶海洋上產生的氣旋統稱為「熱帶氣旋」，但在不同海洋上也各自有地區性的名稱，例如北太平洋西部的「颱風」、北大西洋的「颶風」和北印度洋的「氣旋風暴」。兩者分類相似。

天文台指，在香港，歷史文獻顯示，「颱風」及「颶風」曾一度相通互用，不過自1960年代中期至1970年代開始，天文台統一採用「颱風」作為熱帶氣旋強度的分類，而「颶風」則用來描述某一地點所感受的風力。