颱風樺加沙｜太空人直擊超巨風眼：厚重雲牆宛如巨獸　憂地面情況

【打風／天文台／HKO／超強颱風／樺加沙／Ragasa／移動路徑／天鴿／山竹】今年全球最強颱風之一的樺加沙（Ragasa）正掠過菲律賓北部，朝向中國南方海域推進，引發了破壞性的狂風和巨浪。這場颱風的巨大威力不僅引起了多國地面防災機構的關注，還引起了太空人的注意。現正於國際太空站（International Space Station，ISS）執勤的日本太空人油井龜美，9月22日透過社交平台分享從太空俯瞰樺加沙的壯觀震撼畫面，驚見巨大的颱風眼與密實環流宛如銀白漩渦，引來全球網民的熱議與讚嘆。



油井龜美在社交平台X上發布照片寫道：「國際太空站剛好飛越樺加沙上空，將最新畫面傳給大家。我真的很擔心地面上大家的情況。」從照片可見，巨大的颱風眼與密實環流宛如銀白漩渦，厚重的雲牆宛如一頭巨獸，遙遠俯瞰更顯震撼。

這張照片隨即引起全球網友的關注，有人表示：「從正上方看颱風，真有種被它吞噬的感覺」、「這畫面讓我再次感受到人類在大自然面前的渺小」，還有人指「希望它不要帶來災難，只留下壯觀的記憶」。

日本太空人油井龜美也現正於國際太空站（International Space Station，ISS）執勤。（humans-in-space.jaxa.jp）

樺加沙為今年第18號颱風，被譽為「2025年最強風暴」，有加拿大氣候專家指，根據衛星監測，樺加沙以每小時270公里的持續風速，成為今年迄今全球最強的熱帶氣旋，其風速已達到美國氣象部門「薩菲爾—辛普森颶風等級」（Saffir-Simpson Hurricane Scale）的五級上限。

目前，樺加沙已在菲律賓北部造成風暴潮與停電災情，並引發山泥傾瀉等災害，釀成至少2人死亡、5人失蹤。