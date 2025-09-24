Google恢復部份遭封鎖YouTube賬戶　稱昔日因拜登政府施壓刪除

美國科技公司Google在9月23日宣布，將為那些因政治言論而被永久封鎖的YouTube賬戶提供恢復功能，公司承認曾因上屆拜登（Joe Biden）政府施壓，而刪除一些涉及新冠肺炎與選舉的內容。



霍士新聞（Fox News）根據率先從消息人士所獲得的來自Google的文件中披露，今次轉變旨在反映公司的自由表達承諾，強調YouTube「重視平台上的保守派聲音」，並承認內容創作者「具有廣泛影響力，並在公民言論中發揮重要作用」。

報道指，文件中還提及上屆政府，指當時白宮官員曾幕後施壓Google刪除與新型冠狀病毒肺炎相關的疑似錯誤資訊，包括聯邦調查局現任副局長邦吉諾（Dan Bongino）、白宮現反恐事務高級主任戈爾卡（Sebastian Gorka）和白宮前首席策略師班農（Steve Bannon），都曾在過去數年間因涉事遭封鎖賬戶。

2025年4月15日，美國伊利諾伊州，圖為拜登在芝加哥發表自己離任後首次演講。（Reuters）

Google的律師則在文件中提及，指涉事的內容並為違反公司政策，但遭到拜登政府壓力，並強調公司在此事發生後曾依據內部政策獨立審查內容，後來撤銷相關政策。