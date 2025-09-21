YouTube充斥「AI假長壽秘訣影片」　6成虛假或有害　照做或更傷身

近來YouTube出現大量標榜名醫傳授長壽秘訣或心臟病治療等影片，吸引大批點閱。這些影片人物多半身穿白袍、自稱「大學醫院前部長」、「81歲現役心臟病權威」、「百歲名醫」等，但經日本放送協會（NHK）調查，多數查無此人，疑似由生成式人工智慧（AI）捏造，而且有些內容根本不正確，如果觀眾照做反而可能傷身。



NHK調查超過100支影片，播放次數動輒破萬，甚至有頻道影片衝上50萬次觀看。檢視50名「醫生」後發現，約6成名字在官方醫生查詢系統中不存在；有的連自稱任職過的醫院都否認。

更驚人的是，這些影片幾乎都有固定套路：

一名白袍「醫生」對著鏡頭，口吻權威，分享「長壽的祕密」、「預防心臟病的妙方」等資訊，營造專業感，實際上卻沒有真實身分。



影片內容不只來歷可疑，部分建議更是錯到離譜。像是有影片教導觀眾「胸口痛時要立刻咀嚼抗凝血藥物」，日本東邦大學醫學部教授中村正人批評，若病因不是心肌梗塞，這種做法反而會加重病情。他直言：「影片誇大疾病恐懼，讓人混亂又焦慮，真正的危險是有人照做。」

【延伸閱讀】股神巴菲特94歲大壽 狂吃麥當勞從不戒口 長壽或全靠這5大秘訣

點圖放大閱讀：

+ 14

日本國立情報學研究所教授越前功分析，影片的語音合成生硬、白袍按扣位置奇怪、臉部輪廓模糊，加上同類型影片數量龐大，顯示幾乎全是AI生成。他認為，背後目的很可能只是「利用恐懼感」吸引流量，賺取廣告收入。

越前功提醒，若影片反覆使用相同片段、語音聽起來怪異，就要保持懷疑，「要有『這可能是AI假資訊』的眼光，不可盲信，務必查證來源。」

日本厚生勞動省警告，若非醫生卻假冒醫生名義提供醫療資訊，可能違反醫師法，並提醒醫療資訊應以可信來源為準，不要輕信網路影片的「神奇秘訣」。

延伸閱讀：

重要性下降？台灣問題在川習通話中消失 學者分析美中各懷鬼胎

新加坡總理警告：北京不武、台灣不獨 否則亞洲全球將受波及

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】