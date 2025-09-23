特朗普將自閉症矛頭指向孕婦服用撲熱息痛　止痛藥及疫苗是原罪？

美國總統特朗普 （Donald Trump，又譯川普）連日「劇透」稱為自閉症找出原因後，他在9月22日公開表示孕婦服用泰諾止痛藥（Tylenol），以及兒童接種疫苗可能會增加患上自閉症的風險，因此指示食品藥物管理局（Food and Drug Administration，FDA）將通知醫生，建議他們不要為孕婦處方該款藥物，並強烈建議孕婦除非醫療必要，否則不應服用，亦不應讓兒童服用。其言論一出，隨即成為醫學及科學界的討論，但到底特朗普的講法是否有根據？



甚麼是自閉症？

自閉症又稱自閉症譜系障礙 (Autism Spectrum Disorder, ASD) ，根據香港衛生署兒童體能智力測驗服務網站指出，自閉症是一種與生俱來的發展障礙，患者在社交溝通以至認知、情緒、行為方面都有不同程度的困難和發展差異。

此障礙除了影響患者與人互動的表現外，其行為亦會較重複及固執不變，同時有狹隘興趣和異常感官反應等問題。其他相關障礙可能包括智力、語言及其他發展問題。

瑞典「環保少女」通貝里（Greta Thunberg）在11歲時被診斷患上亞氏保加症。（Getty Images）

以往有關自閉症在診斷的名稱上常有差異，例如自閉症、亞氏保加症、高功能自閉症、自閉症傾向、自閉症徵狀、非典型自閉症、待分類的廣泛性發展障礙等，不同的名稱可能令家長感到十分困惑。隨着診斷標準的更新，以上名稱已統稱為「自閉症譜系障礙」。

自閉症診斷率持續上升

美媒指出，自閉症的診斷率在過去數十載持續上升與兩個因素有關，首先是因為科學家增加對自閉症的特徵和症狀的了解，改變醫生診斷自閉症的準則，並提升篩查標準。

而在同一時間，外界對自閉症的了解增加，再加上學校開始提供就學援助後，家長就較為積極尋求醫學意見的情況就有所上升。

自閉症是腦部發展出現問題，大多影響孩子的學習、語言、溝通及社交能力。（潘思穎攝）

報道提到，在1990年代末期，只有最嚴重症狀的兒童才被視為自閉者患者，但到了2000年代初期將自閉症定義擴闊後，美國兒童患自閉症的比例約為每150人中有1人；而在今年4月的最新統計則顯示，每約31名兒童中，就有1人受到自閉症譜系障礙影響。

波士頓大學的專家Helen Tager-Flusberg表示，增幅主要是與過往被沒當成自閉症的輕微個案增加有關，但未知是否有其他因素影響。

自閉症的成因是甚麼？

雖然仍未有確實的結論，自閉症譜系障礙的成因已被普遍認為與遺傳因素有相當大的關係，及由多項基因及環境因素相互影響。研究普遍發現，自閉症譜系障礙的兄弟姊妹患有同一症狀的機會比一般兒童高。大約有百分之十的自閉症譜系障礙患者也同時患有其他遺傳及基因突變疾病（如唐氏綜合症、脆性X綜合症、結節性硬化症等等）。

另外，研究已推翻父母管教方式及家庭背景是導致自閉症譜系障礙出現的原因。大量研究數據也指出接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗與自閉症譜系障礙並沒有關聯。

止痛藥真的會導致自閉症？

特朗普今次的矛頭指向美國止痛藥的品牌泰諾（Tylenol），其主要成分為常見的止痛藥成分撲熱息痛（paracetamol，又稱乙醯胺酚 acetaminophen）。有部分研究曾提出孕婦服用市面出售的止痛藥或與胎兒患自閉症的風險有關，惟亦有不少研究認為沒有關連。而自閉症科學家聯盟22日則稱孕婦在最近數十年服用撲熱息痛的情況沒有像自閉症的診斷率般上升。

不過在懷孕期間，特別是首三個月時發生未經治療的發燒就會增加流產、早產等問題；而專家引用的醫療數據則無法判斷發燒或是退燒藥可能與之後的健康問題有關。

疫苗都會引起自閉症？

「疫苗與自閉症有關」的說法已被揭穿多年，兒童如何及接種哪些疫苗已經過嚴格研究，而且亦一直追蹤接種後的安全。惟費城兒童醫院醫生兼疫苗專家Paul Offit憂慮，特朗普與衛生官員今次的言論料可能打擊家長的信心，最終受影響的始終都是兒童。