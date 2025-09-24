美國代表：數週內與部份東南亞國家確定協議

美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）說，華盛頓預計將在幾週內與一些東南亞國家確定貿易協議。



格里爾周三在吉隆坡舉行的東盟經濟部長會議間隙說：「特朗普（Donald Trump，又譯川普）總統和我本人對我們圍繞這些協議共同開展的工作感到自豪，預計將在未來數月甚至是數週內確定部份協議。」

2025年9月24日，馬來西亞吉隆坡，圖為東盟經濟部長會議舉行期間，各東盟成員國貿易代表合影。（Reuters）

這是自8月所謂對等關稅實施以來，東盟與美國首次舉行高級別會議。

格里爾定周三在吉隆坡與東南亞各國貿易代表會晤時，討論一項貿易和投資協議。此次會晤將探討一項貿易和投資協議，美國對東南亞國家徵收高額關稅的可能性將受到關注。

路透社指出，東南亞國家嚴重依賴出口來推動經濟增長，因此，美國對東南亞大部份地區徵收的關稅稅率分別為19%和20%，使得這些國家對美國關稅的影響深感擔憂。老撾和緬甸的關稅稅率為40%，新加坡的關稅稅率為10%。

馬來西亞貿易部長扎夫魯本周將主持東盟十國部長舉行的經濟會談，他說：「我們是否會討論關稅問題，還有待決定。」

根據聯合國開發計劃署發布的研究，越南是全球第六大對美出口國，由於美國對其商品徵收20%的關稅，越南每年可能損失250億美元（約1944億港元），成為東南亞受最嚴重衝擊的國家。

2025年9月24日，馬來西亞吉隆坡，圖為東盟經濟部長會議舉行期間，各東盟成員國貿易代表與美國貿易代表進行磋商。（Reuters）

東盟各國就關稅問題主要與美國進行了單獨談判。但由於半導體等行業面臨加徵關稅的風險，東盟各國可能會採取更加統一的立場。半導體行業是泰國、馬來西亞和越南等經濟體的重要貢獻者。特朗普上個月說，他將對半導體徵收約100%的關稅，但這不適用於在美國製造或已承諾在美國製造的企業。

本文獲《聯合早報》授權轉載

