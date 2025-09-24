美國達拉斯移民局設施遭槍擊1死2傷　子彈上有「反移民局」字樣

美國聯邦移民和海關執法局（ICE）位於德州達拉斯（Dallas）的一個拘留設施9月24日早上發生槍擊案，美國國土安全部（DHS）指1名被拘留者中槍死亡，另有2被拘留者情況危急，疑犯則開槍自盡身亡。聯邦調查局（FBI）在槍手附近發現的一顆子彈，上寫有「反移民局」（ANTI-ICE）的字樣。



霍士新聞指，根據來自警方的消息人士，槍擊案在早上7時30分左右發生，當時移民局職員正把被拘留者轉移至設施，消息指沒有執法人員受傷，有3名被拘留者中槍。

達拉斯FBI特工 Joe Rothrock在新聞發布會上表示，在槍手遺體附近發現一顆寫有「反ICE」的子彈。他表示這次襲擊是一起「有針對性的暴力行為」。

FBI局長帕特爾在社交平台X（舊稱Twitter）上發布這顆子彈的照片，並寫到：「初步證據審查顯示，這次攻擊背後存在意識形態動機。」他亦表示，就在2個月前，另一處ICE設施遭到一名疑犯的襲擊，針對的是那裏的官員。

美國副總統萬斯（JD Vance）在社交網站指「對執法部門，特別是ICE的瘋狂攻擊必須停止。我為這次襲擊中所有傷者及其家人祈禱。」

2025年9月24日早上，美國聯邦移民和海關執法局（ICE）位於德州達拉斯（Dallas）的一處拘留設施發生槍擊案，1名被拘留者中槍死亡，另有2被拘留者情況危急，疑犯則開槍自盡身亡。聯邦調查局（FBI）在槍手附近發現的一顆子彈，上寫有「反移民局」（ANTI-ICE）的文字。（Reuters）

NBC報道，疑犯是名叫Joshua Jahn的29歲男子，曾被指控2016年在德州運送過大麻，構成重罪。疑犯的哥哥Noah Jahn則表示：「據我所知，他對ICE沒有強烈的反感，我覺得他對政治不感興趣。」