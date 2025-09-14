韓國外交部：美國對ICE拘捕韓國工人表示遺憾 承諾不會再發生
撰文：聯合早報
出版：更新：
韓國方面稱，美國高級外交官9月14日對美國移民和海關執法局（ICE）突襲拘留300多名韓國工人表示遺憾，並承諾不再發生此類事件。
路透社報道，韓國外交部在一份聲明中說，美國副國務卿蘭道（Christopher Landau，又譯蘭多）周日會見了韓國外交部第一副部長朴允珠。韓國外交部說，蘭道對此次事件深表遺憾，並表示希望將它作為加強韓美關係的轉機。
蘭道還提到，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）高度關注這起事件，韓國工人再次進入美國時不會受到任何不利影響，今後也將努力避免發生類似事件。
同時，韓國企業的對美投資活動對美國經濟、製造業復興的貢獻很大。美方將從制度上給予支持，為了能夠發放符合韓國勞動者貢獻的簽證，要盡快進行後續措施相關實務協商。
本文獲《聯合早報》授權轉載
