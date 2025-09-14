韓國外交部：美國對ICE拘捕韓國工人表示遺憾　承諾不會再發生

韓國方面稱，美國高級外交官9月14日對美國移民和海關執法局（ICE）突襲拘留300多名韓國工人表示遺憾，並承諾不再發生此類事件。



路透社報道，韓國外交部在一份聲明中說，美國副國務卿蘭道（Christopher Landau，又譯蘭多）周日會見了韓國外交部第一副部長朴允珠。韓國外交部說，蘭道對此次事件深表遺憾，並表示希望將它作為加強韓美關係的轉機。

蘭道還提到，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）高度關注這起事件，韓國工人再次進入美國時不會受到任何不利影響，今後也將努力避免發生類似事件。

2025年9月12日，韓國仁川國際機場，一名社運人士舉起橫幅，抗議上週現代汽車和 LG 能源解決方案在美國佐治亞州的電動車電池廠發生的大規模移民執法行動。橫幅上為身穿美國移民與海關執法局（ICE）制服的總統特朗普（Donald Trump）。（Reuters）

同時，韓國企業的對美投資活動對美國經濟、製造業復興的貢獻很大。美方將從制度上給予支持，為了能夠發放符合韓國勞動者貢獻的簽證，要盡快進行後續措施相關實務協商。

本文獲《聯合早報》授權轉載

