美國男童遭高壓氧艙炸死　母欲救未果被燒傷　索償7.8億元

美國密歇根州奧克蘭縣（Oakland County）1月發生醫療事故，一名在醫療中心接受治療的5歲男童因治療過程中使用的高壓氧艙（Hyperbaric medicine）突起火爆炸而慘遭炸死。男童家長9月22日向當地法院控告醫療中心與治療設施製造商，要求1億美元（約7.8億港元）賠償金。



美國全國廣播公司新聞網（NBC）報道，遇難男童Thomas Cooper接受高壓氧艙治療時，未料艙內起火隨後爆炸，母親在起火時衝向設施企圖救出兒子，但欲救未果，手臂被大火燒傷。

報道引述訴狀指，男童雙親指控設備製造商與醫療中心等對事故負有重大責任，高壓氧艙存有安全疑慮，不但繼續使用，還沒有任何安全警告，存在火災爆炸風險、無消防設備、逃生系統不足等重大缺失。

目前未知高壓氧艙故障原因，報道引述專家指，火災有可能與靜電有關，認為工作人員未能遵守防範火災發生的安全操作。哥倫比亞廣播公司（CBS）引述檢方指，治療期間沒有醫生或安全監督人員在場，且治療並非由持牌醫師進行。

高壓氧艙為一種密封的治療空間，透過控制內部氣壓和氧氣濃度，用於治療各種身心疾病。Thomas Cooper就依照醫療中心指示進入高壓氧艙，治療睡眠窒息症（sleep apnea）與專注力不足及過度活躍症（attention-deficit/hyperactivity disorder，ADHD）。