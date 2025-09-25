李強晤Bill Gates　期待對方推動中美不斷加強交流合作

中國國務院總理李強周三（9月24日）在紐約會見美國蓋茨基金會主席比爾蓋茨（Bill Gates），他談到期待蓋茨及基金會發揮作用，推動中美交流合作不斷深化，取得更多務實成果。



新華社報道，李強對蓋茨及基金會長期致力於全球減貧、衞生、發展及公益慈善事業表示讚賞。

李強表示，近年來，中國衞生健康事業取得巨大成就，建成世界上規模最大的疾控體系和醫療服務體系，並積極參與全球發展合作，中方願同基金會建立更加緊密的合作關係，在全球健康領域全鏈條開展更多合作項目，積極面向發展中國家開展三方、多方合作，更好惠及當地民眾，為全球發展事業作出更大貢獻，希望基金會繼續加強同中國有關部門與地方的合作，用好北京全球健康藥物研發中心、上海全球健康與發展卓越中心等平台，落實好相關合作項目。

中國國務院總理李強2025年9月24日在紐約會見美國蓋茨基金會主席比爾蓋茨（Bill Gates）。（中國外交部）

李強指，中美關係保持健康穩定發展，不僅造福兩國，而且惠及世界，當前全球挑戰層出不窮，中美應繼續緊密合作，加強和完善全球治理，共促世界穩定發展繁榮，期待蓋茨及基金會發揮自身作用，推動中美交流合作不斷深化，取得更多務實成果。

蓋茨表示，中國近年來在科技創新、人工智能、醫療衞生、減貧等領域取得的發展成就舉世矚目，基金會期待進一步加強對華關係，在全球健康領域特別是面向發展中國家開展更多實質性合作，共促全球發展事業，美中關係是當今世界最重要的一組雙邊關係，基金會及他願為推動兩國加強溝通合作、攜手應對全球挑戰作出積極努力。