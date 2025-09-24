加拿大總理晤李強　指適當時候晤習近平　證實外長將訪華

在美國紐約出席聯合國大會會議的中國國務院總理李強，值此期間於9月23日會晤加拿大總理卡尼（Mark Carney），雙方討論貿易等議題，卡尼證實外長阿南德（Anita Anand）短期內訪問中國，還強調自己「期待在適當時間與國家主席習近平會晤」。



卡尼在會後見傳媒時表示，與中方會晤時有就鋼鐵關稅、農產品、海產和電動車等議題進行討論，形容這次對話正面，並預期在適當時間跟習近平會面，加強有關討論，他還強調加拿大可在多個領域擴大對華貿易關係，包括能源與農業。

加拿大外交部指阿南德此行將訪問中國與印度，以 改善加拿大與這兩國的貿易關係，指將舉行外長級會晤，討論貿易合作。

2025年9月23日，美國紐約，圖為國務院總理李強在聯合國大會舉行期間，會晤加拿大總理卡尼。（新華社）

新華社引述李強指，中國長期是加拿大第二大貿易夥伴，今年以來兩國貿易規模較快增長，中方願同加方把這一良好勢頭繼續保持好、發展好，通過對話協商解決彼此經貿關切，深化拓展能源、綠色、旅遊等領域互利合作，更好造福兩國人民。

他指中方願同加方加強溝通協調，共同推進經濟全球化和自由貿易，支持世貿組織改革發展，推動構建開放型世界經濟，更好維護國際社會共同利益。

加拿大去年10月決定對華電動車徵100%關稅，並對華鋼鐵和鋁產品徵25%關稅，引發中國反制。中國今年3月對加拿大芥花籽油、豬肉與海鮮產品加徵反制關稅。