李強：中國將不再尋求在世貿組織協定中享有特殊與差別待遇
撰文：王海
據新華社和世貿組織（World Trade Organization, WTO）總幹事稱，中國9月23日宣布，將放棄在世貿組織尋求其發展中國家地位所帶來的特殊與差別待遇。
據新華社報道，國務院總理李強在紐約聯合國大會期間的一次會議上宣布，中國將不再尋求在現有和新簽訂的世貿組織協定中享有特殊與差別待遇。
世貿組織總幹事在社交平台發文：
世貿組織總幹事奧孔約-伊衞拉（Ngozi Okonjo-Iweala）在社交平台X上發布的一份聲明中表示：「這是多年努力的成果，我要讚揚中國在這個問題上發揮的領導作用。」
據路透社報道，美國一致認為，除非中國和其他主要經濟體放棄接受發展中國家的特殊與差別待遇（Special and Differential Treatment，SDT），否則世貿組織不可能進行有意義的改革。美國認為，這些待遇賦予發展中國家不公平的優勢。
報道指，包括中國和沙特阿拉伯在內的一些主要經濟體將自己視為發展中國家，並允許它們享受特殊與差別待遇，例如設定更高的關稅和使用補貼。
美國反對各國自行選擇特殊和差別待遇，過往一致爭取中國徹底放棄這些待遇。
中國政府早前曾向路透社表示，其發展中國家地位不容談判，但表示願意在2026年喀麥隆部長級會議之前，在世貿組織內就SDT、補貼和產業政策等問題進行更廣泛的討論。
