中國對墨西哥美國碧根果推反傾銷調查　對墨啟動貿易投資壁壘調查

中國商務部9月25日發布公告，宣布自25日起對原產於墨西哥和美國的進口碧根果展開反傾銷立案調查，又公布決定自25日起對墨西哥的涉華限制措施啟動貿易投資壁壘調查。



商務部指，根據獲得的初步證據和信息顯示，原產於墨西哥和美國的進口碧根果（Caryaillinoensis，又稱美國山核桃）以低於正常價值的價格向中國出口銷售，存在傾銷，同時該產品進入中國市場數量大幅增長，價格呈下降趨勢，對中國國內產業同類產品價格造成削減和抑制，中國國內產業遭受實質損害，自墨西哥和美國進口產品的傾銷與國內產業實質損害之間存在因果關係。

中方決定自2025年9月25日起對原產於墨西哥和美國的進口碧根果進行反傾銷立案調查。

墨西哥：圖為2021年6月12日，西班牙一個活動場地中的墨西哥國旗。（Getty）

對墨啟動貿易投資壁壘調查

商務部之後又發布公告指，商務部獲得的初步證據和信息顯示，根據墨西哥《國會公報》2025年9月9日刊登的關於調整多項進口稅的提案，墨西哥政府擬對中國等非自貿夥伴的產品提高進口關稅稅率，該措施將嚴重損害中國企業的貿易投資利益。

中方依據《中華人民共和國對外貿易法》第三十六條、第三十七條及《對外貿易壁壘調查規則》第十二條、第三十五條的規定，商務部決定自2025年9月25日起對墨西哥相關涉華限制措施啟動貿易投資壁壘調查。