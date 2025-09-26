中俄要求聯合國安理會26日表決議案　推遲恢復向伊朗制裁6個月

路透社9月25日引述外交官報道，中國與俄羅斯已提請聯合國安理會26日（周五）就一項決議草案進行表決，該決議草案旨在延遲向伊朗恢復實施制裁6個月。



據報道，英國、法國和德國早前啟動為期30天的程序，指責伊朗違反2015年與多國達成的旨在防止其發展核武的協議。

若沒有新的進展，聯合國將於美東時間26日（周五）晚上8時（本港時間27日上午8時）恢復實施對伊朗的所有制裁。

2025年9月19日，美國紐約聯合國總部，英國及美國等聯合國安理會成員國投票反對永久解除對伊朗實施制裁的決議。（Reuters）

報道指，一項決議需要聯合國安理會15個成員國至少9票贊成，且英國、法國和美國等其他三個常任理事國不得投下反對票。

本周，伊朗與英法德政府（簡稱E3）致力達成一項最後協議，以推遲恢復制裁，並為伊朗核計劃進行長期談判製造空間。

報道引述外交指，如果伊朗與歐洲國家之間未能達成協議，避免重新實施制裁的可能性微乎其微。

2025年9月19日，美國紐約聯合國總部，聯合國安理會成員國投票否決永久解除向伊朗實施制裁的決議。（Reuters）

英國、法國和德國提出，如果伊朗恢復讓聯合國檢查人員入境、解決對其濃縮鈾庫存的憂慮並與美國進行談判，則允許將核協議延期最多六個月，以便為就伊朗核計劃達成長期協議進行談判留出空間。