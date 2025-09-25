聯合國大會｜伊朗稱永不尋求製造核武　狠批以色列是擾亂世界元兇

英國、法國、德國8月27日重啟聯合國制裁程序，將允許相關國在發現伊朗違反核協議後，於30天內恢復對伊方制裁。該程序期限將於9月27日屆滿。伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）24日（周三）在聯合國大會上表示，伊朗永遠也不會尋求製造核彈，他同時譴責以色列襲擊伊朗等中東國家，是「擾亂世界的元兇」。



英法德三國外長上個月致函聯合國安理會，指控伊朗屢次故意停止履行其對《聯合全面行動計劃》（JCPOA，簡稱：伊朗核協議）的承諾。並已重啟聯合國對伊朗制裁的程序。

2025年9月24日，伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）在美國紐約聯合國總部出席第80屆聯合國大會時展示一本書，批評以色列殺害兒童。（Reuters）

佩澤希齊揚24日表示：「我在此再次向大會宣布，伊朗從未尋求、也永遠不會尋求製造核彈。」他強調，這是伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）頒布的法令。

佩澤希齊揚批評以色列6月襲擊伊朗，導致兩國爆發了為期12天的戰爭。並稱伊朗遭受了野蠻的侵略，又指以色列的襲擊是對外交的嚴重背叛，並導致兒童和科學家的殉難。

佩澤希齊揚談及過去兩年的世界狀況，提到世人見證了有國家愛對加沙進行種族滅絕、破壞敘利亞基礎設施，並且攻擊也門和卡塔爾。他暗示以色列是「擾亂世界人民的元兇」：「這一切都是在世上武裝最強大的政權的全力支持下，並以自衛為藉口進行的。」