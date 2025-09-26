FBI前局長科米遭刑事起訴　特朗普翻「通俄門」舊帳｜新聞背後

美國聯邦調查局（FBI）前局長科米（James Comey）25日遭司法部入稟起訴，被指涉嫌妨礙國會調查及作虛假證供，面臨最多5年監禁。此舉被視為美國總統特朗普對其政敵的報復行動升級。



事件緣於2016年總統大選期間，科米被指授權下屬向媒體泄露當時正在調查中的特朗普「通俄門」案件相關資訊。其副局長麥卡比（Andrew McCabe）後承認爆料給媒體，但科米在參議院調查期間否認此舉經他授權。2020年，科米再次出席國會調查並重申其主張，司法部今次就指控他涉嫌提供虛假證詞、妨礙國會調查。

2020年9月30日，美國聯邦調查局（FBI）前局長科米通過視像會議出席參議院司法委員會聽證會。（Reuters）

科米是特朗普長期以來的政敵，他主導的「通俄門」案件調查被特朗普指控為政治迫害，兩人關係自此持續惡化。科米公開證實總統因競選團隊與俄羅斯的關聯正接受調查數日後，特朗普便解除了其聯邦調查局局長職務。

自去年1月特朗普重掌白宮以來，司法部一直在審查科米2020年的證詞——當時他回應共和黨對俄調查的批評，並否認曾授權向媒體披露敏感信息。而科米則抨擊特朗普在「道德上」不適合做總統。

司法部此次提起刑事訴訟，是政府首次成功通過大陪審團起訴特朗普的政敵，打破了數十年來美國避免以政治手段施壓對執法機構的慣例。