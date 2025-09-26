特朗普進一步打擊政敵　「眼中釘」FBI前局長遭起訴　科米：痛心

美國司法部9月25日入稟起訴聯邦調查局（FBI）前局長科米（James Comey），指對方涉嫌妨礙國會調查及作虛假證供。假如罪名成立，這位被總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的政治眼中釘或可能面臨最高5年監禁。



路透社報道，特朗普再次上台後，司法部就開始調查科米在2020年向國會作供期間的言論。當時科米回應共和黨批評FBI對俄羅斯涉嫌干預大選的指控，並否認容許向傳媒披露敏感消息。

根據狀紙，科米被指聲稱沒有批准任何人以匿名消息形式披露FBI調查，有誤導國會之嫌。

科米在網上社交平台拍片發聲明，稱對司法部感到心碎，但自己對聯邦司法系統有信心，強調自己無辜。他表示會面對審訊，亦會堅守信念。其代表律師費茲傑羅（ Patrick J. Fitzgerald）則提到，科米完全否認指控，並期望在法庭證明他是無辜。

特朗普和科米的恩怨源於前者首個任期開始後不久，科米當時公開證實特朗普就大選期間與俄羅斯的關係而被調查，結果惹來特朗普的批評，並在數天後遭開除。科米其後多次抨擊特朗普，形容對方缺乏道德能力領導國家。

科米2017年5月8日遭特朗普革職。他自2013年起出任FBI局長，原本任期長達10年，到2023年才屆滿。（Reuters）

而在科米被起訴的消息傳出後，他的女婿愛德華茲（Troy Edwards）隨即決定辭任高級國家安全檢察官，以捍衛自己對憲法及國家的誓言。另外科米在曼哈頓擔任聯邦檢察官的大女Maureen Comey則在7月遭辭退，她在9月較早時入稟法院，稱自己失去工作與她是科米的女兒有關。