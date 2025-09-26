內塔尼亞胡赴美專機兜遠路多飛600km　繞過歐洲2國領空疑避逮捕令

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）星期五（9月26日）將到美國紐約聯合國總部出席聯合國大會一般性辯論。以色列媒體說，內塔尼亞胡的專機為避免經過一些歐洲國家領空，首次改變常規航線，繞遠約600公里。



內塔尼亞胡於星期四（25日）飛抵紐約市。

以色列《國土報》報道，內塔尼亞胡先前六次赴美，專機曾飛越希臘、意大利和法國領空。但本次去程，專機飛越地中海，從西班牙以南穿過直布羅陀海峽。據美國有線新聞網絡報道，內塔尼亞胡專機短暫經過希臘和意大利，繞開法國和西班牙。

2025年7月8日，美國華盛頓，圖為內塔尼亞胡在國會山發表講話。（Reuters）

繞行原因尚不清楚。一名法國外交官告訴《國土報》，法方已批准以方過境，不清楚改道原因。據以色列i24新聞台和《耶路撒冷郵報》報道，內塔尼亞胡此行縮減工作人員、媒體記者等隨行人員規模，通過減輕專機載重，減少繞行油料消耗。

《以色列時報》分析認為，此舉可能是為規避國際刑事法院逮捕令。2024年11月，設在荷蘭海牙的國際刑事法院對內塔尼亞胡及以色列前國防部長加蘭特發出逮捕令。兩人被控罪行包括故意針對平民發動襲擊，以及故意剝奪加沙平民賴以生存的基本物資。以方否認這些指控。國際刑事法院多個歐洲締約國指出，一旦內塔尼亞胡出現在境內，將依據逮捕令實施逮捕。

據澳洲廣播公司（ABC）報道，內塔尼亞胡乘坐的航班全程耗時13小時，從特拉維夫到甘迺迪機場的商業航班通常只需要不到11小時時間。

↓ 下方圖中紅線為內塔尼亞胡專機最新「繞路」路線，灰線為舊有路線 ↓

內塔尼亞胡星期五將在聯大一般性辯論發言，並將於下星期一（29日）在白宮會晤美國總統特朗普。一些以色列僑民星期四在內塔尼亞胡下榻的紐約曼哈頓一家酒店外組織抗議活動，手舉「阻止戰爭」「沒有軍事解決方案」「把他們帶回家」等標語，要求內塔尼亞胡政府在加沙地帶停火，讓被扣押人員獲釋。

2025年8月13日，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）出席Newsmax電視台在耶路撒冷舉辦的美國獨立日招待會，即一年一度的「七月四日」慶祝活動。（Reuters）

英國和法國等多個西方國家9月21日至22日宣佈承認巴勒斯坦國。特朗普星期二（23日）在聯大一般性辯論發言時繼續偏袒以色列，並指責一些會員國承認巴勒斯坦國「似乎要鼓勵衝突繼續」。以色列總理府星期三（24日）發表聲明稱，「不會有巴勒斯坦國」。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

