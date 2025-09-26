英媒：以色列軍方涉透過雲端服務監聽巴人　微軟終止使用權限

英國《衛報》9月25日引述消息人士稱，微軟（Microsoft）認為以色列軍方將大量監控資料儲存在公司旗下雲端平台Azure上，違反了公司服務條款，因此已終止後者的部份使用權限。



《衛報》8月聯合以媒調查，揭發微軟和以色列軍方情報機構8200部隊自2021年起合作，將大量敏感情報材料儲存到Azure。

以軍透過該雲端平台近乎無限的儲存容量和運算能力，建立了一個讓其情報人員收集、回放和分析整個加沙及約旦河西岸巴勒斯坦民眾手機通話的新系統。

2024年12月19日，巴勒斯坦人在加沙南部城市汗尤尼斯（Khan Younis）等待取水期間，一名巴人拉着一架裝有2個水桶的手拉車。（Reuters）

據以軍內部的消息來源，由於監聽項目規目非常龐大，以至於部隊內部都流傳「每小時（監聽）100萬個電話」這句精神口號。

報道25日稱，微軟事後下令進行緊急調查，以審查其與8200部隊的關係，而初步調查結果促使公司取消了該部隊對其部份雲端儲存和人工智能（AI）服務的存取使用權限。

這張攝於2024年12月11日的設計圖片中，可以在一部手機上看到「Microsoft Azure」的字眼，而背景則是微軟的公司標誌。（Getty）

知情人士表示，微軟上週稍晚已正式通知以方官員，稱以軍8200部隊將大量監控資料儲存在Azure上違反服務條款，因此已終止其使用關服務的權限。