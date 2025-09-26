英媒：以色列軍方涉透過雲端服務監聽巴人 微軟終止使用權限
撰文：劉耀洋
出版：更新：
英國《衛報》9月25日引述消息人士稱，微軟（Microsoft）認為以色列軍方將大量監控資料儲存在公司旗下雲端平台Azure上，違反了公司服務條款，因此已終止後者的部份使用權限。
《衛報》8月聯合以媒調查，揭發微軟和以色列軍方情報機構8200部隊自2021年起合作，將大量敏感情報材料儲存到Azure。
以軍透過該雲端平台近乎無限的儲存容量和運算能力，建立了一個讓其情報人員收集、回放和分析整個加沙及約旦河西岸巴勒斯坦民眾手機通話的新系統。
據以軍內部的消息來源，由於監聽項目規目非常龐大，以至於部隊內部都流傳「每小時（監聽）100萬個電話」這句精神口號。
報道25日稱，微軟事後下令進行緊急調查，以審查其與8200部隊的關係，而初步調查結果促使公司取消了該部隊對其部份雲端儲存和人工智能（AI）服務的存取使用權限。
知情人士表示，微軟上週稍晚已正式通知以方官員，稱以軍8200部隊將大量監控資料儲存在Azure上違反服務條款，因此已終止其使用關服務的權限。
特朗普提「21點和平計劃」 阿巴斯承諾與美合作制定加沙和平協議以色列空襲也門首都 防長：搗毀胡塞武裝軍備庫 擊斃數十成員也門胡塞武裝無人機襲以色列南部城市埃拉特 以方稱逾20人傷特朗普向穆斯林國家領導人承諾：不會讓以色列吞併約旦河西岸