也門胡塞武裝無人機襲以色列南部城市埃拉特　以方稱逾20人傷

以色列軍方和急救組織周三（9月24日）發布消息稱，也門胡塞武裝當天傍晚向以色列南部紅海海濱城市埃拉特發動無人機襲擊，造成至少22人受傷。



綜合外媒報道，襲擊發生時埃拉特一帶響起防空警報。從社交媒體的影片顯示，一架無人機從紅海飛向埃拉特海濱，現場濃煙滾滾並引發火情。

以色列軍方發表聲明説，接到無人機襲擊報告後，以軍派出一架直升機協助疏散現場受傷人員。消防救援部門稱，無人機墜毀後爆炸物仍留在現場，消防員正在努力搜尋和清除爆炸物。以色列警方已要求居民遠離事發現場，並與消防救援部門合作展開調查。

以色列媒體統計，自3月18日以色列恢復對加沙地帶軍事行動以來，也門胡塞武裝已向以色列發射近90枚彈道導彈和超過40架無人機。

胡塞武裝軍事發言人承認組織使用兩架無人機，襲擊埃拉特兩處目標，成功突破以色列攔截系統及命中目標。胡塞武裝近期重申，只有以色列停止侵略和封鎖加沙地帶，他們才會停止對以色列的襲擊。