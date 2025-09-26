昂貴導彈對付俄軍廉價無人機　北約領袖：難以為繼　將向烏軍取經

北約秘書長呂特（Mark Rutte）9月25日受訪時表示，北約難以再繼續使用昂貴的導彈擊落入侵領空的俄軍無人機，並補充指他們正迅速向烏克蘭學習如何對抗俄軍無人機。



呂特25日接受彭博社採訪時，被問到北約會如何解決以貴價導彈應決廉價無人機的困境。他首先提及俄軍無人機10日闖波蘭領空，而荷蘭出動F-35戰機協防一事，強調不論代價如何，保護民眾才是首要目標。

2025年9月10日，社交平台上的照片顯示，一架受損的無人機在波蘭東部村莊喬斯諾夫卡（Czosnowka）墜落。（Reuters）

他坦承這種狀況並不符合成本效益，稱：「用價值可能高達50萬或100萬美元的導彈擊落價值1000或2000美元的無人機的情況難以持續。」

當被問及北約是否缺乏足夠的裝備時，呂特坦言，短期內情況的確是這種，補充指北約正在向烏克蘭學習，迅速開發有效應對無人機的技術。

2025年9月23日，北約秘書長呂特（Mark Rutte）在比利時布魯塞爾北約總部舉行的記者會上發表演說。（Reuters）

最近俄羅斯軍機多次被指闖入北約成員國領空，先是無人機入侵波蘭空域，愛沙尼亞其後也表示，有三架俄軍機入侵其領空長達12分鐘。