美媒：華府擬要求企業生產與進口晶片數量一致　否則將徵關稅

據《華爾街日報》26日報道，美國政府正在考慮採取措施，刺激本土半導體生產、重塑全球供應鏈。



政府擬要求企業在本土生產的半導體數量應與其客戶從海外進口的半導體數量一致，否則須支付關稅。

知情人士透露，新制度下，若企業承諾在美國生產百萬枚晶片，則可逐步獲得相應的免稅配額，供企業在工廠建成前進口晶片時免除關稅。另外，政府擬於初期實施過渡性措施，為企業調整生產佈局、提升本土產能留出緩衝期。

中美晶片戰：這攝於2023年2月17日的設計圖片中，可以看到一個帶有半導體晶片的印刷電路板前，有一面中國及美國國旗。（Reuters）

報道指出，要實現國內與進口晶片產能匹配，將比美國總統特朗普（Donald Trump）此前提及的加大投資更為艱鉅，因為海外進口的產品通常更便宜，而供應鏈難以調整，增加美國供應亦需時。

該體制預期或對蘋果、戴爾科技等科技巨頭帶來挑戰，由於這些企業進口的產品包含來自全球各地的多種晶片，因此企業可能需要追蹤所有晶片的產地，並與晶片製造商協作，才能逐步實現美國本土與海外產品的數量匹配。