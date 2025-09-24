南非降等辦事處　台限出口晶片等47關鍵產品反制　美媒：非比尋常

近期，南非政府要求台灣駐南非辦事處遷出首都比勒陀利亞並更改名稱，引發台灣強烈反制。台灣經濟部日前宣布，對輸往南非的47項關鍵電子產品，包括積體電路、晶片和記憶體等，實施出口許可管制。彭博社形容此舉「非比尋常」，認為台灣利用其在全球晶片市場的主導地位，向與北京關係密切的南非施壓。南非則回應，與台灣的關係屬「非政治性質」。



台灣經濟部表示，自去年南非要求台灣辦事處遷至約翰尼斯堡並更名以來，南非多次配合北京對台施壓，包括降級辦事處、緩發簽證等舉措，損害台灣的安全及經濟貿易利益。為此，經濟部對47項貨品實施出口審核，涵蓋二極體、電晶體晶圓、光罩式唯讀記憶體晶片、發光二極體（LED）及動態隨機存取記憶體（DRAM）等，直至相關危害解除。

彭博社分析，台灣此舉既展現其在全球晶片供應鏈的影響力，也反映其在外交上被北京邊緣化後的挫折感。作為全球尖端晶片主要生產者，台積電的產品廣泛應用於汽車、人工智能等產業，台灣的出口限制可能對南非經濟造成影響。

南非與北京關係密切。圖為南非總統拉馬福薩2023年8月22日向習近平授予「南非勳章」。（Reuters）

南非自1997年與台灣斷交後，與台灣維持非官方關係。據彭博社報道，南非近期在金磚國家峰會後加緊要求台灣辦事處遷出比勒陀利亞，改至商業城市約翰尼斯堡，與即將於11月舉辦的G20峰會有關，預計中共總書記習近平將出席該會議。

南非國際關係與合作部發言人費里（Chrispin Phiri）重申，南非與台灣的關係屬「非政治性質」。他表示，南非作為全球鈀等鉑族金屬的重要供應國，正從採礦經濟轉向高附加值產業模式，旨在建設先進製造業，將原材料轉化為高價值產品，促進永續發展並創造就業機會。費里強調，這一轉型將增強全球供應鏈韌性。