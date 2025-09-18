英媒指內地要求科企停買英偉達AI晶片　黃仁勳表示失望

英媒9月17日報道，英偉達（Nvidia或NVDA，又名輝達）行政總裁黃仁勳表示，華盛頓和北京「有更大的議題需要解決」。黃仁勳又指，他對早前報道指中國政府下令其頂級科技公司停止購買英偉達的人工智能 (AI) 晶片感到「失望」。



英國媒體早前報道，中國的互聯網監管機構，國家互聯網信息辦公室已指示包括阿里巴巴和字節跳動在內的企業，終止對英偉達RTX Pro 6000D晶片的測試和訂單。

2025年8月27日，圖為美國人工智能企業英偉達（Nvidia或NVDA，又名輝達）的標誌，背後是中國國旗。（Reuters）

陪同美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）出訪英國的黃仁勳向英國廣播公司（BBC）表示，美國需要「確保世界各地的人們都能使用這項技術，包括中國」。

黃仁勳補充說：「人類社會的進步不是一場零和遊戲。特朗普總統的意向非常明確，他希望美國贏，習近平主席希望中國贏，而雙方同時取得雙贏是有可能達成的，對話會自行解決問題。」

2025年7月23日，美國華盛頓，英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）出席「贏得人工智能競賽」（Winning the AI Race）峰會，在美國總統特朗普（Donald Trump，不在圖中）發表演說時豎起拇指。（Reuters）

黃仁勳在回應中國監管機構的報道時指：「只有當一個國家希望我們服務時，我們才能為這個市場服務，我對所看到的情況感到失望，但中美之間還有更大的議題需要解決，我對此很有耐心。」