麻生太郎晤韓國瑜　北京：日本個別政客粗暴干涉中國內政

日本前首相、自民黨首席顧問麻生太郎會晤訪日的台灣立法院長韓國瑜，在北京，中國外交部9月26日表示，日本個別政客在台灣問題上屢次挑釁滋事，嚴重違背一個中國原則和中日四個政治文件精神，粗暴干涉中國內政，中方對此強烈不滿、堅決反對，已經通過外交渠道提出嚴正交涉。



中國外交部發言人郭嘉昆26日下午在例行記者會上表示，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，這是台海的真正現狀。

他稱《開羅宣言》《波茨坦公告》明確規定，把日本竊取的中國領土包括台灣、澎湖列島歸還中國，構成二戰後國際秩序的重要組成部分，台灣是中國的一個省，從來不是一個國家，台灣問題涉及中國的核心利益，事關中日關係的政治基礎和兩國間的基本信義。

2025年9月，日本前首相、自民黨首席顧問麻生太郎會晤率團訪日的韓國瑜（日本自民黨青年局FB）

郭嘉昆表示今年是中國人民抗日戰爭勝利80周年，也是台灣光復80周年，日方在台灣問題上對中國人民負有歷史罪責，尤應謹言慎行。

中方敦促日方恪守中日四個政治文件的原則和精神，妥善處理涉台問題，將「充份理解和尊重台灣是中華人民共和國領土不可分割的一部份」的承諾落到實處，不得以任何藉口同台灣進行任何形式的官方往來，不要在台灣問題上挑釁冒險，不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志和強大能力。