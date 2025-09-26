內塔尼亞胡聯合國演講　民眾及國家元首抗議加沙屠殺

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）於當地時間周四（25日）抵達美國紐約，準備出席聯合國大會並發表演講。有示威者於抵達前就開始在他下榻的酒店外舉行抗議活動，內塔尼亞胡預定發表演講的26日上午，亦有多個團體計劃在聯合國大樓外進行示威。



據《以色列時報》報道，約數十人在曼哈頓街頭擊鼓並高喊「帶他們（人質）回家」、「不存在軍事解決方案」的口號。示威者手持的標語上寫有「從內塔尼亞胡手中保護以色列」、「停止戰爭」等語句。

預計部分被哈馬斯扣押的人質家屬也將加入周五上午在聯合國大樓外的示威。但報道指，2023年9月內塔尼亞胡在聯合國的演講也曾引發以色列人在紐約市主導的大規模抗議，隨着美國反猶主義升溫，抗議規模與當時相比已大幅縮減。

2025年9月25日，美國紐約市街頭有親巴勒斯坦示威者高呼口號，抗議以色列總理內塔尼亞胡的到來。內塔尼亞胡將於26日在聯合國大會發表演講。（Getty Images）

除了街頭的民眾外，內塔尼亞胡同時還面對聯合國許多成員國領導人的抗議。

斯洛文尼亞總統在聯合國大會上的演講中表示：「我們沒能阻止盧旺達的大屠殺，也沒能阻止斯雷布雷尼察的大屠殺，我們必須阻止加沙的大屠殺。」智利總統博里奇（Gabriel Boric）則稱：「我希望看到內塔尼亞胡及其他對巴勒斯坦人的大屠殺負有責任的人接受國際法庭的審判。」

內塔尼亞胡辦公室25日表示，已經在紐約當地通過巨型廣告牌、宣傳貨車等方式在聯合國大樓及時代廣場展開宣傳，旨在揭露哈馬斯暴行及提醒各國領導人關注加沙人質問題。