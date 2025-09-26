聯合國大會　內塔尼亞胡發表講話　台下逾百外交官離場抗議｜有片

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）9月26日在聯合國大會發表講話，據以媒報道，在他開始演說前，台下有數以百計的外交官代表離場抗議，在現場的以色列支持者則大力鼓掌，試圖「抗衡」這一場面。



聯合國大會：大批外交官在內塔尼亞胡演說前離場抗議（Reuters）

聯合國大會：2025年9月26日，內塔尼亞胡演說期間，多國外交代表離場抗議，台下有大批空座位（Reuters）

26日是聯合國大會一般辯論的第4天，內塔尼亞胡為當天的首位演講者，《以色列時報》指，離場抗議的人數達到數以百計，在現場的以色列支持者則站立數分鐘、大力鼓掌，試圖「抗衡」。

內塔尼亞胡在演說中展示地圖，指以色列打擊在也門的胡塞武裝，破壞哈馬斯的力量，又削弱真主黨，並摧毀伊朗的核武器和彈道導彈計劃，消除伊朗對以色列的生存威脅。

2025年9月26日，內塔尼亞胡在聯合國大會演說時展示地圖，指以色列摧毀伊朗的核武器和彈道導彈計劃、打擊在也門的胡塞武裝等（Reuters）

他繼續要求哈馬斯釋放人質，又感謝特朗普政府對以方的支持。

他重申以色列必須盡快在加沙完成任務，又指「我通過擴音器，向加沙地帶的遭扣押人質喊話，我們將不遺餘力，直到把你們全部帶回家。」

2025年9月26日，以色列總理內塔尼亞胡在美國紐約聯合國總部向第80屆聯合國大會（UNGA）發表講話（Reuters）

在內塔尼亞胡演講期間，多個團體在聯合國大樓外示威。

內塔尼亞胡也面對聯合國許多成員國領導人的抗議，較日前的聯合國大會上，斯洛文尼亞總統在演講中表示：「我們沒能阻止盧旺達的大屠殺，也沒能阻止斯雷布雷尼察的大屠殺，我們必須阻止加沙的大屠殺。」

智利總統博里奇（Gabriel Boric）則稱：「我希望看到內塔尼亞胡及其他對巴勒斯坦人的大屠殺負有責任的人接受國際法庭的審判。」