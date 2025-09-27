特朗普向藥品徵100%關稅　英媒：英國榜上有名　日本和歐盟僅15%

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）9月25日宣布，美國將從10月1日起對進口品牌或專利藥品徵收100%的關稅，除非相關藥企正在美國建造生產設施。路透社26日引述消息人士透露，英國在這份關稅名單上，而日本和歐盟則「逃過一劫」，因他們已與美國簽署貿易協議，將其藥品關稅上限設為15%。



路透社引述白宮官員表示，特朗普針對藥品的新關稅不適用於已經達成貿易協議的國家，儘管英國是首個與特朗普達成貿易協議的國家，但由於藥品關稅稅率仍在協商中，因此未能從新關稅中獲得豁免。

特朗普發文指，10月1日起向進口品牌或專利藥品徵收100%的關稅：

而美國已和歐盟及日本達成貿易協議，將按照這些協議徵收最高15%的藥品關稅。

根據美國貿易數據，2024年從英國進口的藥品約占美國藥品進口總額的3.3%。

據《衛報》報道，特朗普今年5月承諾給予英國藥品關稅「優惠待遇」（preferential treatment），惟尚未兌現承諾。

英國政府發言人表示：「製藥等行業對英國經濟至關重要。因此，我們將持續敦促美國達成符合雙方關係實質的成果，為英國產業帶來實質利益。」

2021年3月22日，美國特拉華州威明頓市，英國藥廠阿斯利康（AstraZeneca）北美總部外可見該公司標誌。 (Reuters)

投資服務公司eToro的全球市場分析師Lale Akoner則表示，英國的擔憂可能缺乏依據，因為藥品關稅僅適用於那些未在美國設廠或無意在美建廠的企業：「投資者認為美國只是虛張聲勢。大多數全球製藥巨頭，包括歐洲的諾和諾德（Novo Nordisk）、諾華（Novartis）、羅氏（Roche）和阿斯利康（AstraZeneca），都已在美國建廠，這可能使他們免受新關稅的影響。」