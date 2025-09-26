特朗普關稅大棒揮向專利藥及重型卡車等　貿易協議不等於護身符？

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）9月24日宣布，美國將從10月1日起對廚櫃、家具及重型卡車等進口商品徵收25至50%的關稅，且將於同日起對進口品牌藥品或專利藥品徵收100%關稅，除非相關藥企已在美國動工建製造廠。本文將整合出特朗普這一輪特定關稅的3大要點。



新一輪特定關稅劍指哪國？

綜合外媒報道，2024年美國進口了價值約255億美元（約1983億港元）的家具，其中約60%來自越南和中國。

至於重型卡車方面，墨西哥是美國最大的中型和重型卡車出口國，自2019年以來，美國從墨西哥進口的大型卡車數量已增加了兩倍。另外，墨西哥也是全球最大的拖拉機出口國，其中95%出口銷往美國。

這張攝於2025年8月4日的照片中，可以看到一艘位於美國加州奧克蘭港的貨船。（Reuters）

然而，專利藥品關稅的實施卻有模糊不清的狀況。據美國人口普查局的數據，2024年美國進口了近2,330億美元的藥品和​​醫療產品，但藥品關稅不適用於正在美國「建廠」的公司，包括「破土動工」或「正在建造」工廠的藥企。

事實上，阿斯利康（AstraZeneca）等大型製藥公司為了應對特朗普的關稅威脅，早已宣布在美國投資或增加藥品生產的計劃，理論上應可獲豁免；另外目前尚不清楚這些關稅會否適用於已在美國設廠的藥企。

新關稅料不適用於已達成貿易協定國

路透社稱，特朗普政府此前與日本、歐盟和英國達成的貿易協定中，包括對汽車、半導體和藥品等特定產品設定關稅上限的條款，意味着這輪關稅理論上不會使其高於已商定的稅率。

在中國方面，中方將同樣受到新一輪特定關稅的影響，但在中美兩國此前達成的「休戰協議」下，美國將對中國進口產品徵收30%關稅，因此尚不清楚新關稅是否會在中國已繳納的關稅基礎上徵收，還是單獨徵收。

這張路透社於2025年4月17日拍攝的設計圖片中，可以看到美國總統特朗普（Donald Trump）舉起拇指的3D列印微模型、美國國旗以及寫着「關稅」的字眼。（Reuters）

法院裁決或影響新關稅執行？

儘管特朗普沒有列明上述關稅的法律基礎，但它們應該並非如「對等關稅」般，透過引用《國際緊急經濟權力法》（International Emergency Economic Powers Act，簡稱IEEPA）實施。

特朗普當日在社交媒體Truth Social宣布上述消息時，聲稱對廚櫃、家具及重型貨車加徵關稅是為了維護國家安全；他雖未明確提及對專利藥加徵關稅的理由，但他此前就提到冀藥企到美國生產。

2025年4月2日，美國華盛頓，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮玫瑰園就「對等關稅」（reciprocal tariffs）問題發表講話。（Reuters）

美國上訴法院上月裁定特朗普透過IEEPA實施的大部份關稅措施都不合法，最終結果將交最高法院裁決。因此，特朗普這一輪新關稅，被外界視為企圖轉以更有法律基礎的方式去落實關稅。