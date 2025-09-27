聯合國安理會否決中俄就伊朗核問題決議草案　28日恢復對伊制裁

據英媒報道，聯合國安理會9月26日（周五）進行表決，由中國和俄羅斯提出，推遲恢復聯合國對伊朗制裁的決議草案遭到否決。



據路透社報道，安理會15個成員國中，只有四個國家投下贊成票，九個國家投下反對票，兩個國家棄權。

英國、法國和德國早前啟動為期30天的程序，指責伊朗違反2015年與多國達成的旨在防止其發展核武的協議。

據報道，聯合國將於美東時間27日（周六）晚上8時（香港時間28日早上8時）恢復對伊朗的所有制裁。

報道指，伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araqchi）向中國與俄羅斯提出決議草案表示感謝。阿拉格齊同時指責美國違背外交原則，而英法德（E3）三國則埋葬了任何可循外交途徑解決伊朗核問題的可能性。美國、英國、法國和德國要為今日決定帶來的嚴重後果負上全責。