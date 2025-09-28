朝鮮外相崔善姬抵達北京　展開4日訪華行程

據韓聯社報道，朝鮮外相崔善姬已於9月27日（周六）傍晚6時抵達北京，展開一連4日的訪華行程。這是她2022年上任以來，首次與中國外交部長王毅進行單獨會晤。由於崔善姬今次訪華時長，外界關注她是否會與國家主席習近平舉行會面。



朝鮮領導人金正恩9月初訪華、出席北京舉行的抗戰勝利80周年大閱兵時，崔善姬就隨行訪華。這是她一個月內第二次訪華，也是自2022年6月就任外相以來，首次單獨訪華。

圖為2024年11月4日，朝鮮外長崔善姬（Choe Son Hui，圖）與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin） 會面 。（Sputnik/Mikhail Tereshchenko/Pool via REUTERS ）

據韓聯社預計，崔善姬此行將與王毅進行單獨會面，並就本月初中朝首腦會談成果的具體落實方案，以及朝鮮半島和地區局勢的應對方案進行協調。

朝鮮10月10日將舉行朝鮮勞動黨建黨80週年閱兵。報道指，中方高官屆時很可能訪問朝鮮。外界關注關注她會否與中方進行相關討論，並且有可能協調習近平訪朝事宜。

2025年9月4日，習近平在北京人民大會堂會見朝鮮領導人金正恩（China Daily via REUTERS）

韓國慶州10月底將舉行第32屆亞太經合組織（APEC）領導人非正式峰會，韓聯社預計中美領導人將訪韓，或討論半島及地區問題。據報有觀點認為，在該地區局勢很可能發生變動的情況下，中朝外長可能通過會談提前謀求合作。