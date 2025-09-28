特朗普下令派軍隊進駐波特蘭　應對反法西斯組織襲擊移民局設施

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）9月27日在網上發文，表示自己應國土安全部（DHS）部長諾姆（Kristi Noem）的請求，正指示國防部張赫格塞思（Pete Hegseth）派出所需部隊前往俄勒岡州波特蘭市（Portland），以保護移民和海關執法局（ICE）設施，免受「反法西斯主義運動」（Antifa）等「國內恐怖份子」的圍攻。



特朗普在其社交平台Truth Social指：「若有必要，我將授權動用全部兵力（authorizing Full Force）。」

美國國防部發言人帕內爾（Sean Parnell）表示： 「我們隨時準備按照總統的指示，調動美國軍事人員支持國土安全部在波特蘭的行動。國防部將及時提供相關信息和最新進展。」

波特蘭民主黨籍市長威爾遜（Keith Wilson）周五回應特朗普：「波特蘭和其他任何美國城市都不需要部署任何兵力。總統不會在這裏發現任何違法或暴力行為，除非他有意為之。」

俄勒岡州民主黨籍州長科特克（Tina Kotek）也表示：「波特蘭不存在國家安全威脅。我們的社區安全而平靜。」她要求特朗普政府提供更多信息。

俄勒岡州民主黨參議員懷登（Ron Wyden）則在X（舊稱Twitter）上表示，特朗普可能正在重演2020年的劇本，目的是在波特蘭引發衝突和暴力。懷登指的是，黑人男子佛洛伊德（George Floyd）當年在明尼阿波利斯（Minneapolis）遭警員逮捕死亡後，波特蘭爆發了抗議活動，而特朗普當時曾向該市部署聯邦軍隊。懷登稱其做法反而激發了抗議。

據報，波特蘭移民局設施自6月起就成為示威者的目標，時有爆發暴力衝突。國土安全部26日（周五）表示，示威者多次襲擊並圍攻波特蘭移民局處理中心。

美國右翼政治評論員查理柯克（Charlie Kirk，下稱柯克）9月被槍殺身亡後，特朗普17日表示，將把廣義上屬於左翼的Antifa定性為「主要恐怖組織」。