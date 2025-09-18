Charlie Kirk遇刺｜特朗普：將把Antifa定性「主要恐怖組織」

美國右翼政治評論員查理柯克（Charlie Kirk，下稱柯克）遇刺後，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）指責左翼勢力，並揚言要對付自由派組織。他9月17日表示，將把廣義上屬於左翼的「反法西斯主義運動」（Antifa）定性為「主要恐怖組織」（Major terrorist organization）。



路透社17日報道，特朗普當日在社交媒體Truth Social發表上述言論，並把Antifa形容是病態、危險、激進的左翼組織。他補充指，將建議根據最高法律標準和慣例，徹底調查那些資助Antifa的人。

2025年2月17日，美國賓夕法尼亞州，一名示威者在「拒絕國王」示威活動中，揮舞着「反法西斯行動」的旗幟。 （Getty）

在柯克遇刺後，特朗普曾批評左派，指邪惡、可怕，且精通政治的左翼激進分子是問題所在；副總統萬斯（JD Vance）17日受訪時，也多次將暗殺事件歸咎於所謂的左翼激進主義，並指白宮正努力確保將把「資助左翼暴力的網絡」與恐怖組織同等對待。

猶他州檢察官16日已正式對Charlie Kirk遇刺案疑犯羅賓遜（Tyler Robinson）提起訴訟，惟尚無任何證據表明疑犯與任何外部組織有關，而他的犯案動機仍未被百份百確定。

圖為2025年9月7日，特朗普乘坐空軍一號專機抵達紐約。（Reuters）

報道指，目前尚不清楚特朗普的聲明具有何種法律效力，而且Antifa是一個組織鬆散的政治運動，沒有明確的領導結構，未知特朗普政府將如何執法。