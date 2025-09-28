美國向進口藥品徵收關稅　德國業界批打擊歐美貿易

多個德國化工和製藥領域行業協會日前指出，美國政府對進口藥品濫施關稅，將嚴重衝擊德國和歐洲製藥業，並對美歐貿易關係造成負面影響。



美國政府日前宣布，自10月1日起，美國將對進口的所有品牌或專利藥品徵收100%關稅。

德國化學工業協會就此發表聲明說，對美方舉措「深感擔憂」。新華社引述協會行政總裁恩特魯普說，這是對歐盟「當頭又一棒」，標誌着美歐貿易關係跌至新低。

圖為德國拜耳藥廠的標誌。（Reuters）

德國藥品研發與生產者聯合會指出，全球製藥產業高度依賴穩定政策框架和開放市場，美國關稅舉措將對德國和歐洲製藥業造成沉重打擊。聯合會主席施托伊特爾說，新關稅將嚴重衝擊國際供應鏈，推高藥品生產成本，並危及美歐患者用藥供應。「我們已經看到，在德國的製藥投資計劃出現凍結跡象。」

德國製藥業協會指出，美方舉措「強硬粗暴，且存在問題」，是一種「不計代價的自我封鎖」。協會發布的聲明說，這不僅是對國際貿易和歐洲藥品供應保障的嚴重打擊，也是對德國製藥業發出的危險信號。

公開資料顯示，美國是德國製藥產業重要的出口市場之一。2024年，德國對美藥品出口額達270億歐元以上，佔德國製藥出口總額約四分之一。

